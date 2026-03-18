Vanoli: “Kean? Sta bene, è pronto sia a partire che ad entrare a gara in corso”

18/03/2026 | 18:37:37

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Se la vittoria di Cremona ci può aiutare in Europa? Le vittorie aiutano sempre a crescere e a dare autostima, soprattutto uno scontro diretto in quel modo. I ragazzi sono stati bravi a raggiungere un risultato importante attraverso il gioco. Dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step e pensare a quanto sarà difficile domani sera, come sempre in campo internazionale. Kean? Sta bene, era già in panchina con la Cremonese e sarebbe dovuto entrare se Ranieri non fosse uscito. E’ pronto sia a partire che ad entrare a gara in corso”.

Foto: X Fiorentina