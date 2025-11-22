Vanoli: “Kean ha fatto una gara da campione. Ai ragazzi ho chiesto di togliersi la paura di dosso”

22/11/2025 | 21:10:26

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “È contento del risultato? Ha visto ulteriori passi avanti dopo Genova? “Si, il risultato è importante per il morale e i nostri tifosi, loro volevano una prestazione di cuore. Adesso dobbiamo ripartire da quello: dallo spirito, dl cuore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è lunga ma questo è un altro piccolo mattoncino nella nostra rincorsa. L’obiettivo è cambiato e per arrivare alla salvezza servirà coraggio perché arrivare a 40 punti, dopo il nostro inizio, non è facile. Nel secondo tempo ho detto che con la paura non si va da nessuna parte, che ci vuole coraggio. I ragazzi hanno voglia di uscire da questa situazione e nel secondo tempo c’è stata una grande reazione. Faccio i complimenti a Parisi e a chi è entrato con un grande spirito: Fortini, Kouadio, Gudmundsson”.

Kean si può aiutare di più? “Moise stasera ha dimostrato di essere un leader e il suo attaccamento alla maglia. Ha giocato da campione. Ora devo essere bravo a servirlo di più. Il tempo è poco ma stasera ha dimostrato ciò che ci può dare attraverso la sofferenza nel voler aiutare i compagni. Piccoli deve imparare un po’ meglio a giocare al suo fianco, stasera non sempre hanno fatto benissimo. Gudmundsson ha un altro tipo di gioco, scendere a collegare attacco e centrocampo, e oggi facciamo fatica”.

È contento degli ingressi di Fortini e Kouadio? “Io ho fatto 9 anni nel settore giovanile della Nazionale e per me i giovani che si impegnano meritano la mia fiducia. Gli errori li faranno, fanno parte del gioco, ma Kouadio e Fortini sono entrati con grande personalità”.

