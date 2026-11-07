Vanoli: “Io devo insegnare ai ragazzi cos’è la Fiorentina”

07/11/2026 | 12:49:13

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Fiorentina-Juventus alle 20:45. Tanti sono stati i temi a partire da quello di che sfida sarà: “E’ la partita, io devo insegnare ai ragazzi che cos’è la Fiorentina. E cosa significa questa partita. Non so se la mia squadra giocherà bene, ma ho promesso lavoro e dare tutto in campo. In tutte le partita dobbiamo dimostrare che siamo la Fiorentina”. Vanoli poi si è soffermato anche sulla vittoria di Sassuolo: “La medicina migliore è la vittoria. Rispetto a voi, io vedevo la squadra in crescita prima di Sassuolo. Abbiamo affrontato grandi squadre, ci mancava solo la prestazione. Vincere al Franchi ci manca e si vede come interpretiamo le gare. Siamo giovani, abbiamo voglia di strafare e bisogna continuare. So che ci sono delle critiche, ma io sono convinto che abbiamo iniziato una strada per togliersi soddisfazioni”. L’allenatore viola ha anche parlato della classifica attuale: “Conta, i punti sono importantissimi. La bellezza di questa squadra è come si allena. Nel percorso c’è anche la continuità, un punto chiave è la disponibilità di tutti questi giocatori. Questo significa essere squadra, non ci sono titolari ma panchinari che entrano”. Vanoli ha anche parlato dell’ex della gara Fagioli: “Nicolò deve solo stare sereno, continuare così. Deve sapere che ha affianco un allenatore che gli starà sempre vicino, pensare solo al calcio e alla Fiorentina. Ci tiene tanto a questa partita, spero faccia gol”. Infine ha parlato della qualita se puo essere messa tutta insieme dall’inizio: “Non è una questione di qualità, ma di mentalità. Puoi giocare con tutti i giocatori offensivi, ma bisogna sapere cosa fare e quando farla. Serve tempo per trovare equilibrio e un’amalgama. Il protagonista è il giocatore, che deve entrare con la voglia giusta. Come visto a Sassuolo”.

Foto: sito Fiorentina