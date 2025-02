Vanoli: “Ilic? È tornato, ma la trattativa è aperta”

In vista della sfida contro il Bologna, in programma per domani alle ore 20:45, a parlare è stato Vanoli. Queste le parole del tecnico del Torino in conferenza stampa: “Giocheremo ancora a due a centrocampo viste le poche alternative. Il Bologna è forte, ma stiamo andando in una direzione. Poi durante lan gara posso cambiare sistema di gioco grazie ai nuovi. Non sono mai stato integralista, durante le partite ci sono più partite. Ilic? Da quello che so io è rientrato sapendo che c’è il mercato aperto e una trattativa aperta. Il suo problema è superato, è all’ultimo stadio di riabilitazione. Quando si chiuderà il mercato, se farà parte della rosa, sarà un valore aggiunto. Casadei? Lui è un giocatore di prospettiva, può giocare a due e può fare anche la mezzala. Deve completarsi, è giovane e gli manca un pò di ritmo gara. La Serie A è nuova per lui, ma ha tempi d’inserimento. Ci dà una grossa mano nel gioco aereo perché è di struttura. Sono felice di lui”.

FOTO: Instagram Vanoli