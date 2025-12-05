Vanoli: “I tifosi ci dimostrano affetto, questo ci deve dare un’iniezione di fiducia. Gosens? Difficilmente sarà a disposizione domani”

05/12/2025 | 16:19:28

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Come ho visto i ragazzi? Ho sfruttato questa settimana prima del tour de force e ho lavorato sull’aspetto fisico, tattico e mentale. Sappiamo l’importanza di questo mese ma ragioniamo di gara in gara. Il Sassuolo ha una rosa competitiva, con alternative in ogni ruolo. La compattezza della piazza? I tifosi ci dimostrano affetto. Adesso questo ci deve dare un’iniezione di fiducia. Gosens? Ha fatto una parte in gruppo oggi ma difficilmente sarà a disposizione domani. Sta lavorando forte ma domani non ci sarà. Fortini invece è recuperato, aveva la febbre fino a ieri ma ha ripreso. Non ci sarà invece Fazzini per il problema alla caviglia, credo di recuperarlo settimana prossima”.

Foto: X Fiorentina