Vanoli: “I tanti gol subiti? Sotto questo punto di vista abbiamo aumentato l’attenzione, certe volte dobbiamo essere più lucidi”

05/12/2025 | 16:50:44

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Far giocare Gudmundsson insieme a Piccoli e Kean? A livello tattico si può fare tutto, ma c’è sempre bisogno di equilibrio e di difendere. Certo, se vogliamo forzare la partita possono giocare tutti insieme. I tanti gol subiti? Anche sotto questo punto di vista ultimamente abbiamo aumentato l’attenzione. Contro l’Atalanta abbiamo preso un gol su un cross sbagliato. L’attenzione dei difensori sta crescendo, prima difendevano più distanti all’uomo, io preferisco che vadano più sull’uomo e che lavorino più di linea. Certe volte dobbiamo essere più lucidi e non fare raddoppi che non servano ma ci stiamo lavorando”.

Foto: X Fiorentina