Vanoli: “I giocatori si facciano un esame di coscienza. Kean ha un fastidio alla tibia”

02/03/2026 | 23:33:13

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida all’Udinese. Queste le sue parole: “L’avversario sapevamo che era fisico, noi però arrivavamo sempre in ritardo sulle seconde palle. Una prestazione quella di oggi sulla falsa riga della coppa. Adesso dobbiamo guardare avanti, ma i giocatori devono farsi un’esame di coscienza. Costruiamo qualcosa per poi distruggerlo. ll campionato si sta accorciando, arrivano le gare che contano e dobbiamo stare li con la testa. Rugani? Sotto l’aspetto fisico sapevo che non poteva regger i novanta minuti, poi il risultato e altri cambi lo hanno fatto restare in campo, così come Gud. Sapevamo che doveva trovare condizione. Lo abbiamo preso perché è un giocatore importante e lo sarà per questa squadra. Kean? Moise ha questo fastidio alla tibia che si porta dietro da tempo. Lo abbiamo gestito ma durante il match mi ha chiesto il cambio perché gli dava fastidio”.

Foto: X Fiorentina