Vanoli: “I giocatori devono capire cosa fare in campo, e che siamo parte di una grande famiglia”

20/11/2025 | 12:22:00

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Se questa può essere la partita della svolta? Non parlerei di svolte ma sappiamo che la gara vale tantissimo per i tifosi. Ho detto precedentemente che la strada sarà lunga e domani vorrei vedere un grosso impegno e una ferocia all’interno della partita, senza abbattersi nei momenti di difficoltà, che ci saranno. Voglio che reagiamo nei momenti negativi e che i giocatori si concentrino sul presente, azione dopo azione per fare il meglio. L’umiltà dei vincenti è sapere oggi dove sei e dove i piccoli passi ti possono portare. Se qualcosa mi preoccupa? La mia preoccupazione è far capire oggi dove siamo. A Genova c’è stato un primo, piccolo, passo, ma per ottenere dei grandi successi dobbiamo accettare un percorso a ‘montagne russe’. Dobbiamo uscire da questa situazione in modo unito, i giocatori devono capire in primis cosa fare in campo, e secondo che siamo parte di una grande famiglia”.

Foto: X Fiorentina