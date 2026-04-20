Vanoli: “Gosens? Problema al flessore. Spariamo non sia nulla di grave”

20/04/2026 | 23:54:43

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa ha analizzato il pareggio a Lecce.

Queste le sue parole: “È stato difficile, temevo molto questa partita dopo il periodo che abbiamo avuto, anche perché l’accumularsi delle assenze di certi giocatori… In avanti è da un po’ che non abbiamo cambi e questo ci ha un po’ penalizzato, si è visto nel secondo tempo, abbiamo pagato tanto sotto l’aspetto delle energie nervose. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo trovato bene Gudmundsson, ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente l’ultimo passaggio. Sono partite in questi campi qua che, quando ti capita un’occasione come quella di Piccoli, se la metti dentro ti cambia la partita. Il Lecce però ha fatto un ottimo secondo tempo”.

Come sta Gosens? “Ha avuto un problema al flessore, lo valuteremo in questi giorni, speriamo non sia niente di importante. Balbo è stato bravo, ci hanno messo parecchio in difficoltà dalla sua parte, spingevano di più, ma lui ha fatto una buona partita”.

Quali sono le percentuali di salvezza? “Io penso che la partita che abbiamo fatto in casa contro la Lazio erano importanti per arrivare qua su un campo veramente difficile. Non ci dimentichiamo che ci manca l’ultimo pezzettino e ho detto ai ragazzi che è sempre quello più difficile. Ora avremo la settimana tipo, ci permette di recuperare energie e speriamo di recuperare anche i calciatori”.

C’è spazio per divertirsi di più tecnicamente o ancora non è il momento? “Lo si cerca sempre, non solo quando si ottiene la salvezza. Stasera abbiamo commesso tanti errori, ma è un po’ quello che ci è successo e su cui dobbiamo migliorare in prospettiva futura. La tecnica diventa un aspetto fondamentale, sennò butti via anche quello che fai bene e sembra non hai fatto niente. La forma fisica ti aiuta, ma anche nella stanchezza devi essere più lucido. Nella ripresa non siamo mai riusciti a uscire con Piccoli che ci teneva un po’ la palla e ci faceva salire”.

Cosa si aspetta da queste ultime 5 gare? “Mi aspetto tanto da me stesso e dai giocatori, ho detto loro che fino alla fine io pretendo molto per finire il percorso e guardare avanti. Dobbiamo pensare a mettere una mentalità per costruire il futuro. Mi dà fastidio dire oggi facciamo giocare i giovani, dobbiamo spingere fino alla fine e cercare di ottenere il massimo”.

Foto: sito Fiorentina