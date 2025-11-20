Vanoli: “Gosens non ci sarà. Kean è perfettamente recuperato”

20/11/2025 | 12:33:45

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

Gli infortunati? Gosens ha lavorato a parte e non ci sarà per questa partita. Per il resto, ci sono i nazionali di cui dobbiamo valutare diversi aspetti. Dovremo tenere conto dello stato psicologico di Gudmundsson che è andato fuori dal Mondiale, e di Dzeko che è andrà ai playoff. Se il gruppo ha capito la mia mentalità? Ho trovato un gruppo che ha voglia di uscire da questa situazione: l’ho visto da questa settimana di doppie sedute, che ho fatto anche per conoscere i ragazzi, starci insieme e parlarci. Adesso però dobbiamo abbandonare l’io e cercare il noi: da questa situazione si esce da squadra. Dobbiamo ascoltare il compagno, capire di ciò che ha bisogno e capire tutti le fasi della partita. Non dimentichiamoci però che la squadra è giovane e non è facile reggere le pressioni della piazza. Kean? E’ perfettamente recuperato dopo un problema alla tibia. Questa settimana si è allenato in gruppo. Di Moise sono andato a vedere le partite della Nazionale e penso sia un giocare completo e di qualità”.

Foto: X Fiorentina