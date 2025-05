Vanoli: “Giusto che Cairo sia deluso da me. Da domani penserò alla nuova stagione, ho un contratto”

26/05/2025 | 00:07:06

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato anche di futuro: “Domani ci troviamo, a parte magari i nazionali o qualcuno che ha voli domattina. E’ una questione di rispetto e di salutarci. Cairo? Non so cos’ha detto, è giusto che sia deluso dal suo allenatore per questo rush finale. Problemi con il presidente? Non lo so, l’ho solo incrociato. Non deve arrabbiarsi con la squadra, ma con me. Se in questo finale non ci sono motivazioni e fame per raggiungere i risultati dell’anno, è giusto che sia responsabile. Non guardo il contratto, ho ancora un anno e la società ha un’opzione. Da domani, sono pronto a pensare alla nuova stagione”.

Foto: Instagram Torino