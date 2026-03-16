Vanoli: “Fortini si può recuperare, rimasto fuori per precauzione. In trasferta siamo più lucidi”

17/03/2026 | 00:16:45

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Cremona: “Fortini recuperabile? Ha avuto un fastidio e l’abbiamo lasciato a riposo per precauzione. Kean lo stavo per mettere dentro poi Ranieri ha avuto i crampi e ho fatto un’altra sostituzione. Dobbiamo stare piedi per terra perché l’obiettivo è ancora lontano, però stiamo interpretando meglio le partite. Mi spiace che a volte non riusciamo a raggiungere questi risultati in casa ma forse in trasferta siamo un po’ più lucidi. Quando sei lì sotto bisogna aver la capacità di essere lucidi, questi ragazzi ci hanno provato”.

foto x fiorentina