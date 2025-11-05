Vanoli-Fiorentina, domani lo staff atteso in città

05/11/2025 | 19:01:49

Anche la Fiorentina ha deciso di cambiare e di prendere il nuovo allenatore a prescindere dalla prestazione di domani sera in Conference contro il Mainz. Vi avevamo parlato di Paolo Vanoli in testa al gruppo, ma secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore di Sportitalia alle 18,37 l’intenzione è quella di anticipare il suo arrivo a venerdì, con il suo staff atteso in città proprio per la giornata di domani. Evidentemente il club viola non vuole più perdere tempo e andare a Genova con un allenatore abituato alla Serie A visto che si tratta di una partita di fondamentale importanza alla vigilia della sosta. L’attenzione è rivolta al prossimo impegno di Conference League, ma la Fiorentina ha già in mente di svoltare. Nessun contatto con Mancini, mai pensato al ritorno di Palladino, avanza sempre più Vanoli verso la panchina viola.



Foto: Instagram Torino