Vanoli: “Elmas e Casadei sono calciatori importanti. Mercato invernale ci ha dato una grande mano”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match l’allenatore del Toro, Paolo Vanoli, ha commentato il risultato in conferenza stampa: “Era una partita con tante insidie, avevamo solo da perdere. Abbiamo affrontato un Monza che doveva solo vincere. Ma siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione: il salto passa tutto dalla giusta mentalità e oggi i ragazzi hanno approcciato bene la partita. Ad un certo punto mi sono arrabbiato perché stavamo calando l’intensità del giro palla e perché non sempre abbiamo verticalizzato nei momenti giusti una volta recuperata la palla”.