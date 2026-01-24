Vanoli: “È la prima partita in casa senza il nostro presidente, ci teniamo a fare bella figura”

24/01/2026 | 17:47:41

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del match con il Cagliari. Queste le sue parole:

“È la prima partita in casa senza il nostro presidente, ci teniamo a fare bella figura e mando un grosso abbraccio alla famiglia che ha dato tanto a questo club. Stiamo avendo continuità, abbiamo fatto passi importanti ma, come ho sempre detto da quando sono qua, la strada è lunga. Stiamo diventando più squadra, questa luce ci dà la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante”.

Foto: X Fiorentina