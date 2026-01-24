Vanoli: “Dobbiamo essere arrabbiati e capire come affrontare queste partite. Kean tornerà a breve”

24/01/2026 | 20:35:44

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con il Cagliari: “Dobbiamo essere incazzati e arrabbiati, perché dobbiamo ancora capire come affrontare queste partite. Non possiamo prendere due gol così e buttare via una partita. Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di paura nelle scelte. Non mi ero buttato giù all’inizio e non mi ero esaltato dopo Bologna, dobbiamo tirarci su le maniche e assorbire la lezione per trarne il meglio. Da quando sono arrivato mi ha sempre preoccupato che per uscire da questa situazione bisogna essere lucidi ma anche sapere soffrire. Sotto questo punto di vista è una lezione perché negli scontri diretti abbiamo sbagliato. C’è ancora strada per migliorare mentalmente. Mandragora è stata una scelta tattica perché mi serviva una mezzala che attaccasse più la porta perché nel primo tempo facevamo fatica. Poi con l’entrata di Brescianini abbiamo attaccato meglio l’area. Moise ha giocato infiltrato più di una volta, siamo sulla strada giusta e tra un pochettino lo riavremo”.

