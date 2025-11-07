Vanoli: “Dobbiamo azzerare tutto e tornare a fare punti. Con il Genoa sarà importante”

Il nuovo allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai canali ufficiali del club: “Comincio col dire grazie al presidente Commisso: spero davvero di poterlo incontrare presto di persona. Un ringraziamento anche a Ferrari e Goretti, che mi hanno dato l’occasione di tornare in un luogo dove ho già vissuto da calciatore. Purtroppo non è un momento per festeggiare: la mia attenzione è tutta rivolta alla sfida di Genova. Quando arrivi in così poco tempo, non hai nemmeno modo di fermarti a riflettere — la mente è già concentrata su un impegno importante. Voglio far capire ai ragazzi la realtà della situazione in cui ci troviamo: serve azzerare tutto e tornare a essere una squadra capace di fare punti”.

