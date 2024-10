Vanoli: “Dispiace per Zapata, dovremo dare tutti qualcosa in più per lui”

Intervenuto alla Palermo Football Conference, il tecnico del Torino,Paolo Vanoli, ha così parlato, soffermandosi anche sull’infortunio di Duvan Zapata: “Mi dispiace tanto per il ragazzo, sappiamo quanto sia importante, ma tutti noi dovremo dare qualcosa in più per lui. Balotelli? Non parliamo di queste cose”.

Foto: Instagram Torino