Vanoli: “Da Vlasic vorrei più gol. Elmas ci ha dato esperienza e qualità”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, a margine della conferenza stampa odierna, ha parlato anche di alcuni singoli.

Queste le sue parole: “E’ un reparto che dopo gennaio, con l’arrivo di Casadei e la permanenza di Ilic, si è arricchito. Ma devo pensare al bene della squadra, non posso pensare al bene di un giocatore. Sono sette giocatori per due posti, il bello avviene in settimana: la concorrenza stimola”.

A salire verso la trequarti, invece, il nuovo arrivato Elmas (in prestito secco dal Lipsia) è diventato tema d’interesse per via anche dell’intesa in corso d’opera con Vlasic: “Elmas sta crescendo, era quello con più qualità di tutti ma anche con una condizione inferiore. La mia capacità è avere le sue performance senza portarlo al limite: a volte si arrabbia perché lo sostituisco, a volte si pensa che la condizione si abbia solo giocando, ma in realtà la si migliora facendo lavori a secco. Ci ha portato professionalità e qualità, tutti sanno le sue qualità. I giocatori qualitativi si riconoscono tra di loro, così come Vlasic e Sanabria: sono tutti sulla stessa direzione. Non mi accontento mai, da Vlasic vorrei più gol”.

Su Ilic: “Bene. Sapete cosa abbiamo passato durante il mercato, appena è rientrato gli ho parlato dicendogli le cose in faccia: sono una persona vera. E’ un giocatore importante, ma deve capire come diventarlo. Se prima aveva qualche bonus, ora deve conquistarsi la fiducia di allenatore e compagni. Ha potenzialità, ma sapete che a me non servono giocatori che fanno bene due partite e quattro male. Sono convinto che possa dare ancora tanto al Toro”.

Foto: sito Torino