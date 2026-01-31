Vanoli: “Commisso? Ciò che hanno fatto il figlio e la moglie è stato un gesto d’amore incredibile verso Firenze”

31/01/2026 | 17:51:05

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Commisso? Ciò che hanno fatto il figlio e la moglie è stato un gesto d’amore incredibile verso questa città, in una stagione difficile. Kean? La gestione di Kean è stata fatta bene. L’abbiamo recuperato per questa partita, per noi è importante e lo sappiamo, speriamo di averlo fino alla fine. Nonostante questo, comunque Piccoli l’ha sostituito bene, anche l’ultimo gol fatto in Coppa Italia è stato da attaccante vero”.

Foto: X Fiorentina