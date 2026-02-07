Vanoli: “Commettiamo sempre gli stessi errori. Gudmundsson si deve essere fatto male”

07/02/2026 | 23:39:02

Paolo Vanoli a DAZN commenta amaramente il pareggio arrivato contro il Torino: “Non puoi concedere quella facilità nel cross soprattutto quando ti sei messo a cinque, gli esterni devono essere più aggressivi per non abbassarci. Purtroppo a volte quando subentra la paura noi non siamo bravi a difendere in area e abbiamo concesso tanti cross. Anche perché loro sono una squadra forte. La paura ma anche l’attenzione e la comunicazione. Essere un po’ più vogliosi di portare a casa il risultato. Basti vedere che dobbiamo concedere l’1-0 agli altri per giocare la nostra partita. Nel finale però mi ha dato fastidio l’attenzione sui cross, anche sulla parata di De Gea. Dobbiamo usare di più la testa perché abbiamo perso punti importanti nei finali. Però ci vuole positività perché la squadra ha dimostrato di saper reagire. Quando la squadra sta alta si è trasformata rispetto all’inizio ma ci vuole la stessa prestazione anche quando ci si difende. Dobbiamo restare sul pezzo perché sappiamo che sarà lunga fino alla fine. Sono contento sia tornato Moise, dobbiamo lavorare ancora ma i nuovi sono buoni giocatori. Dobbiamo essere più decisivi. Anche nel primo tempo abbiamo preso un gol troppo facile. Gudmundsson? Ancora non l’ho visto ma per essere uscito si deve esser fatto male”.

Foto: X Fiorentina