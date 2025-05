Vanoli: “Coco sta bene, Njie e Karamoh assenti. Non abbiamo il budget del Como, servono le idee”

17/05/2025 | 12:01:03

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce, partendo dal punto sugli acciaccati: “Coco sta bene: avevamo provato alla vigilia dell’Inter se si riusciva ad evitare l’operazione, ma anche con il tutore era condizionato. Dopo la sfida abbiamo fatto un briefing per operarlo e speriamo di averlo per l’ultima di campionato, vedremo se riuscirà a recuperare per la Roma. Njie era rientrato parzialmente, ma ancora ha fastidio e paura: lo gestiamo, domani non ci sarà. Sosa sta meglio, la settimana prossima torna. E poi Karamoh ha un fastidio al pube che non gli permette di sprintare. Gli altri stanno bene”. Sui prossimi obiettivi: “Ci sono società con opportunità di crescere per disponibilità economica, come sta facendo il Como, e poi altre che crescono con le idee, come Bologna e Atalanta. Se non ci sono queste disponibilità, tra virgolette, bisogna lavorare con le idee”.

Foto: Instagram Torino