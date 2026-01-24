Vanoli: “Ci manca un difensore e la società lo sa. Non cerchiamo un attaccante, con il ritorno di Kean saremo completi”

24/01/2026 | 20:56:24

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa anche di mercato: “Senza Marì e Viti la società sa che serve un centrale ma io devo rimanere concentrato sul campo. Io ho sempre detto che sono in sintonia con la società. Se cercheremo un attaccante? No. Abbiamo avuto l’inconveniente di Kean ma poi dopo saremo completi: è solo un periodo. La mancanza del gol e del riempimento dell’area deve coinvolgere anche il lavoro delle mezzali, basti guardare il gol di Brescianini. Ranieri ha chiesto la cessione? Che io sappia no. Ho parlato con Ranieri e per me è un giocatore importante”.

Foto: X Fiorentina