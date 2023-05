Vanoli: “Cagliari favorito, ma noi abbiamo un valore aggiunto”

Avranno inizio questa sera i playoff della Serie B. Ad aprire le danze la sfida tra Sudtirol e Reggina, domani toccherà a Cagliari e Venezia. Il tecnico degli arancioneroverdi Paolo Vanoli ha parlato del match in conferenza stampa: “Penso che il Cagliari abbia veramente pochi punti deboli e sia la favorita per la promozione, dopo il Bari. Noi dobbiamo provarci consapevoli della nostra forza, in trasferta ci servirà uno sforzo in più”. Il Venezia è stato protagonista, nel girone di ritorno, di un’eccezionale rincorsa fino al raggiungimento di un piazzamento playoff: “Confido nel cuore dei miei ragazzi che hanno sempre voglia di dare tutto per vincere la partita. Nelle partite secche però, bisogna fare attenzione ai dettagli”.

Foto: sito ufficiale Venezia