Vanoli: “Bisogna restare uniti, senza andare l’uno contro l’altro, per uscire da questa situazione”

10/12/2025 | 15:51:12

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match con la Dinamo Kiev. Queste le sue parole:

“Da quando sono arrivato bisogna andare avanti partita dopo partita. Questa è la prossima, quindi è la più importante. Bisogna restare uniti, senza andare l’uno contro l’altro, per uscire da questa situazione. Se mi aspettavo di avere un impatto diverso? Dal primo giorno ho detto che sarà una strada lunga e in questa strada lunga ci sono alti e bassi. Dobbiamo stare insieme per trovare quei valori che ci possano far uscire. Se ho la sensazione che si stia andando l’uno contro l’altro? “Non ho questa sensazione, ma i ragazzi sono giovani e ascoltano un po’ tutto e in una situazione così tutto può venire strumentalizzato. Come sceglierò chi mettere in campo? Metterò in campo la miglior formazione. I giocatori che andranno in campo dovranno dimostrare di saper crescere, di capire il momento e di capire che questo risultato è importante”.

