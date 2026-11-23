Vanoli: “Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi. Da giovedì andremo in ritiro”

23/11/2026 | 23:42:26

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Monza. Queste le sue parole:

“Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. In secondo luogo, come ho detto anche ai ragazzi, bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale. Rispetto alla gara contro il Genoa siamo partiti con un approccio positivo, poi al primo gol subito su rigore siamo praticamente scomparsi dal campo, e questo è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene. Se andremo in ritiro? Si, assolutamente. Da giovedì andremo in ritiro”.

Foto: X Fiorentina