Vanoli: “Beto? Mi dispiace dover fare da psicologo a un giocatore importante”

25/10/2026 | 15:34:38

La parole di Vanoli in conferenza stampa su Beto: “Mi dispiace dover fare da psicologo a un giocatore importante, ma lo sa anche lui, deve essere bravo lui a mettersi a testa bassa e lavorare, ho bisogno anche di lui. Peccato per l’infortunio di Pongracic, Valdepenas fino a quell’errore aveva fatto molto bene, a sinistra può diventare importante ma deve crescere. Tra Como e Inter abbiamo messo un mattoncino importante, abbiamo palleggiato bene”.

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