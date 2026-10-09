Vanoli: “Atta ha un sovraccarico all’addome, non ci sarà domani. Mastantuono è pronto per giocare. Ranieri è la Fiorentina”

09/10/2026 | 14:17:39

Paolo Vanoli presenta la sfida contro il Genoa in conferenza stampa.

Su Mastantuono: “E’ pronto per giocare, è pronto come tutti i giovani che sanno recuperare velocemente. Chi andrà in campo se lo meriterà, abbiamo fatto con lui un percorso di recupero preciso. Ma ho un gruppo su cui posso contare”.

Su Pedro Gonçalves: “Sicuramente la sosta gli ha fatto bene, ma ora come ora non ci sono più delle riserve. Tutti devono essere pronti in un campo difficilissimo come quello di Genova”.

Su Atta: “Con Atta ci siamo seduti assieme allo staff medico: ha un sovraccarico funzionale all’addome. Io voglio un giocatore al 100% perché è un elemento molto importante. Era un mese da inizio anno che faceva alti e bassi e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà. Domani non ci sarà. I tempi di recupero? Meglio non dirli, non si sa mai”.

Sulla sosta: “Prima volta che ci troviamo ad affrontare un periodo di stacco così prolungato e, sinceramente, non mi è piaciuto”.

Sul Genoa: “I punti non dimostrano il vero valore della rosa di De Rossi. Marassi è uno degli stadi più difficili da dove portar via punti. Ho detto ai ragazzi che dovremo giocare più partite all’interno dei 90′ di domani. Sappiamo benissimo la loro situazione e come verrà trascinato il Genoa dal pubblico: questo sarà un altro step per la nostra crescita”.

Su Ranieri: “Luca è la Fiorentina sotto tutti gli aspetti. Deve essere orgoglioso di ciò che ha fatto. La società ha premiato un giocatore che rappresenta dei valori, sono felice per lui e se l’è meritato”.

Su Dragusin e l’espulsione in Nazionale: “Io non mi stacco mai dai miei giocatori, li seguo sempre anche in Nazionali: guardo sempre tutte le loro partite. Quando è stato espulso, l’ho chiamato per capire come avrebbe reagito all’errore. Ha tirato su la testa e si è presentato con una carica emotiva importante”.

Su Ndour: “Spero di vederlo in Nazionale maggiore, sta giocando bene in Under”.

Foto: X Fiorentina