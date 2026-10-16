Vanoli: “Atta ha avuto un sovraccarico, Goncalves sta bene. La gioventù non sia un alibi”

16/10/2026 | 15:14:46

Le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli in presentazione della partita contro il Como: “Per Atta c’è stato un sovraccarico. Quando rientrerà lo voglio per tutta la stagione, sta continuando a lavorare bene. Mastantuono ha preso una botta ad una mano in cui c’è stata una frattura: i medici sono intervenuti per mettergli una vite ed evitare che diventasse scomposta. Ranieri ha avuto uno schiacciamento di un nervo al piede che andrà valutato. Goncalves sta bene. Io quando parlo di gioventù non deve essere un alibi. All’interno di questa squadra, non avendo giocatori di tanta esperienza, non si riesce sempre a gestire i momenti della partita. A Genova abbiamo fatto gol al 73′ e per me potevamo anche vincerla. Appena battuto Mastantuono ha tirato un calcio e loro sono stati a terra a lungo. Questi sono i momenti in cui pecchiamo di esperienza. Eravamo in un momento favorevole e gli abbiamo restituito palla. Contro il Napoli uguale: abbiamo preso 2 traverse consecutive, Njie è andato a terra, il Napoli si è risistemato e noi abbiamo preso gol. Serve avere un processo di crescita. Secondo me il problema non è stato nell’approccio, ma il non capire come approcciare quei primi 20 minuti. Ai ragazzi non ho detto di guardare la classifica ma si giocare con coraggio. la società ci ha detto di voler vedere la squadra nel futuro, non nel presente”

foto x fiorentina