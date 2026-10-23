Vanoli: “Atta e Ranieri non ci saranno domenica, Dodò può giocare”

23/10/2026 | 16:23:34

Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa in presentazione della partita contro l’Inter: “Atta sta proseguendo il lavoro, Ranieri ha avuto lo schiacciamento del nervo e piano piano lo stiamo recuperando, ma non ci saranno domenica. Dodo ho sempre detto che può partire titolare e anche questa volta sarà così. Questa squadra è stata costruita in prospettiva futura per giocare offensivo. Poi da quando sono qua abbiamo attaccato meglio l’ultimo terzo avendo occasioni nitide, ma siamo vulnerabili con i gol subiti, perché siamo frenetici nel gestire la palla. Gli episodi non devono essere alibi. Non si possono subire così tanti gol, serve avere più equilibrio”.

foto x fiorentina