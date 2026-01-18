Vanoli: “Ai ragazzi avevo chiesto di mettere in campo i valori che ci ha lasciato il presidente”

18/01/2026 | 18:08:12

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna, unendosi nel ricordo del presidente Rocco Commisso.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita importante perché è una gioia anche se abbiamo perso non solo un presidente ma un grande uomo. Faccio le condoglianze, siamo avvicini a tutta la famiglia perché penso che siano giorni particolari e molto tristi, siamo vicini vicini al loro dolore. Quello che potevamo fare glielo ho detto ai ragazzi, è mettere in campo quello che lui ci ha lasciato: i valori il sacrificio, l’unione, la famiglia. Non l’ho conosciuto di persona, ma quelle volte che l’ho sentito dal telefono mi ha sempre trasferito questo messaggio di unione dei valori e di rispetto. Oggi come ho detto ai ragazzi dovevamo fare una partita degna di quello che lui ha lasciato”.

Ogni volta che c’è un cross adesso succede sempre qualcosa, hai lavorato parecchio su questo? ” Ma è da tante cose in questo periodo qua, nonostante i risultati che non arrivavano, però purtroppo i risultati nascondono delle ottime prestazioni che abbiamo fatto e siamo sempre stati bravi con i ragazzi a prendere quello che si faceva. Io penso che oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo tempo, secondo me dovevamo essere più bravi sul due a zero a gestire meglio, ma io penso che il secondo tempo è nato un po’ dalla paura di portare a casa questi tre punti per noi importanti. Adesso dobbiamo riposare abbiamo un’altra finale che è Cagliari che ha fatto un grandissimo con la Juve. Com’è stato vivere la partita lontano dalla panchina? “E difficile viverla dall’alto, menomale che è passato. Forse devo dire che il mio vice ha portato bene”.

