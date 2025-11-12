Vanoli: “Adesso serve l’elmetto e una mentalità da vincenti. Guardiamo avanti senza voltarci indietro”

12/11/2025 | 18:25:28

Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore della Fiorentina: “Noi dobbiamo fare la grande squadra. Ossia lavorare partita dopo partita, il campionato adesso ha un obiettivo diverso dalla coppa. L’errore, adesso, sarebbe pensare a cosa possiamo fare. Pensiamo partita per partita, a piccoli passi: è un messaggio troppo importante. Diamoci piccoli traguardi, altrimenti rischiamo per l’ennesima volta di uscire. Ai ragazzi ho detto: “Siamo qua sotto. Magari siamo anche bravi, ma siamo qua sotto”. Per cui adesso dobbiamo metterci l’elmetto. Una prima risposta l’ho avuta a Genova, c’è sicuramente tanto da lavorare ma ho vissuto squadre che hanno vinto, con giocatori che non avevano la presunzione del vincente. Ora lavoriamo con questa mentalità, da umili: i vincenti fanno così. Questo è un posto che emoziona, ora guardiamo avanti senza voltarsi indietro. Dobbiamo dare qualcosa al nostro presidente e ai nostri tifosi, servono grande lavoro, umiltà e consapevolezza, con grande lucidità. È come avere dei figli. Quando ero a casa, mia figlia mi diceva: “Papà mi sono cresciuti i followers perché è uscita la notizia che vai al Panathinaikos”. La società di oggi è questo, bisogna insegnare di più come sapersi comportare. Perché oggi sei dentro a un “Grande Fratello”, ma io non sono capace neanche di andare su Instagram. Oggi bisogna prendere le persone e dirgli come ci si comporta, facendo capire gli errori. Un po’ come quando dico ai giocatori di non parlare coi giornalisti”.

foto x fiorentina