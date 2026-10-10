Vanoli: “Abbiamo regalato un tempo. Se giochiamo di più la palla, segniamo. Mastantuono? Si è visto che stava bene”

10/10/2026 | 18:04:44

Paolo Vanoli commenta la brutta sconfitta della sua Fiorentina in casa del Genoa ai microfoni di DAZN.

Sull’approccio: “Mi aspettavo un approccio diverso. Abbiamo regalato quasi un tempo, dobbiamo ripartire dalla ripresa. Bisogna giocare di più la palla e quando lo facciamo andiamo a segnare. Siamo una squadra giovane che deve crescere, oggi ci sia da insegnamento per capire che su ogni campo non puoi regalare venticinque minuti. Se vuoi pressare alto devi andare con un’altra energia, con più coraggio. Noi siamo stati molto nella terra di mezzo, dove ti fanno male. Ci abbiamo messo troppo a capire com’erano disposti loro e non eravamo squadra nei primi venticinque minuti. Nel secondo tempo molto meglio, siamo stati padroni del campo e abbiamo creato tanto, ma trovando poco lo specchio della porta. È una lezione che dobbiamo portare dentro”.

Su Mastantuono: “È un giocatore importante e nella crescita devono sapere che pure dopo questi viaggi si deve esser pronti per giocare, lui l’ha fatto e secondo me si è visto che stava bene”.

Sui cambi: “Pedro può fare di più, Njie l’ho messo perché aveva più cartucce da sparare in campo aperto. Ma oggi non ci sono stati problemi di cambi o giocatori: è l’approccio che deve essere diverso”.

Foto: X Fiorentina