Vanoli: “Abbiamo dato un segnale importante, ma dobbiamo essere arrabbiati. Pretendo di più”

08/11/2026 | 23:36:41

Le parole di Paolo Vanoli a Dazn dopo Fiorentina-Juventus: “Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo onorato ciò che volevano i tifosi, ci deve dispiacere non aver vinto ma questa squadra è giovane e bisogna dargli coraggio. Non è questione di giocare con qualità ma di interpretare tutte e due le fasi, però c’è tanto da lavorare ancora. Penso che mettere in campo tutti questi giocatori vuol dire coraggio. Se si vuole giocare a calcio bisogna tutti correre indietro e avanti, e i ragazzi l’hanno dimostrato. Questa è la strada anche se dobbiamo fare meglio. Stasera i miei giocatori hanno dato un segnale importante, anche se devono essere arrabbiati. Io pretendo molto di più”.

foto x fiorentina