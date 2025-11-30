Vanoli: “A dicembre iniziano le gare vere, rimaniamo positivi. I frutti del lavoro arriveranno”

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Da quando sono arrivato ai giocatori ho detto sempre la realtà. Il confronto con i tifosi era per le parole di Dzeko, noi li ringraziamo per il sostegno che ci danno sempre. Vanno guardate le cose positive di oggi, potevamo andare in vantaggio e poi abbiamo preso gol su un cross. I primi 20 minuti siamo stati un po timorosi e De Gea ha fatto qualche parata importante. Alla distanza siamo usciti ed è importante nonostante avessimo giocato pochi giorni fa. Nel mese di dicembre iniziano le gare quelle vere. Dobbiamo rimanere positivi. Io situazioni così le ho vissute, quando le aspettative iniziali erano più alte poi ricambiare obbiettivo per giocatori che avevano ambizioni diverse è difficile. L’aspetto mentale è decisivo, ci stiamo provando alle volte con un po’ di paura. In coppa anche ci erano stati annullati due gol per pochissimo, non siamo fortunati. Io sono convinto che i frutti del lavoro arriveranno. Moise e Piccoli oggi hanno avuto occasioni, dobbiamo diventare più cinici. Affronteremo il Sassuolo con la rabbia di una squadra che sta in fondo in classifica”.

