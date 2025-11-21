Vanheusden si ritira a 26 anni dopo tre infortuni al crociato: “Basta, il mio corpo mi dice di fermarmi”

Vanheusden ha annunciato il ritiro dal calcio a soli 26 anni dopo la terza rottura del crociato: “Oggi prendo una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere a questa età. Dopo 22 anni di calcio — dai quattro anni fino ad oggi — la mia vita da calciatore professionista si ferma. Il calcio mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Mi ha regalato una vita di cui da bambino non osavo nemmeno sognare. Dai lunghi anni passati a tifare, insieme a mio padre, per la mia squadra del cuore a Sclessin, fino a giocare io stesso cento partite con quella maglia, a segnare per gli Ultras e persino ad avere l’onore di essere capitano. Ma non si è fermato qui… Ho avuto la possibilità di esordire con la nazionale e di giocare in Serie A. Tutte esperienze che, quando ho iniziato, sembravano irrealizzabili. Accanto a tutte queste gioie, gli ultimi anni sono stati durissimi. Molto più di quanto abbia mai lasciato trasparire. Infortuni, operazioni, iniezioni, farmaci… Ho sempre dato tutto per tornare in campo, ma ogni volta è stato più difficile. Cercavo costantemente di ritrovare il mio livello, giocavo troppo spesso nonostante il dolore e, dopo ogni allenamento o partita, vivevo nell’incertezza su come il mio corpo avrebbe reagito il giorno dopo. Continuavo a lottare per essere il giocatore che volevo essere, ma ogni volta si presentava una nuova battaglia. Nel mio cuore vorrò sempre continuare a essere calciatore, ma il mio corpo da tempo mi dice basta. Ed è per questo che prendo questa decisione — per rispetto verso me stesso, la mia salute e la mia responsabilità come padre — anche se scriverlo sembra irreale. Voglio ancora poter camminare senza dolore, giocare con mio figlio e godermi la vita con la mia famiglia… Non so come sarà alzarmi senza il calcio, ma ora lo scoprirò. Grazie…A tutti i club, allenatori e persone che hanno sempre creduto in me.A tutti i miei compagni di squadra e amici che ho incontrato nel calcio.A tutti i fisioterapisti e medici che mi hanno aiutato in ogni passo.Ai giornalisti, agli analisti e a chiunque ruota intorno al mondo del calcio.Alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio.A chi mi ha sostenuto incondizionatamente — nei momenti belli e in quelli difficili. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile.E a tutti i tifosi che mi hanno incoraggiato negli anni: il vostro calore non lo dimenticherò mai” le parole sui social.

Foto: Twitter Nazionale belga