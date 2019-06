Vanheusden, il padre: “Spero Zinho possa restare allo Standard Liegi”

Johan Vanheusden, padre di Zinho, difensore dell’Inter, ha parlato a Voetbal Nieuws del futuro di suo figlio. “Sicuramente è migliorato in fase difensiva, soprattutto per quanto riguarda la posizione e l’affrontare avversari forti fisicamente. In questo senso aveva bisogno di migliorare e per questo è andato all’Inter, perché in Italia ci si allena in maniera diversa. Questi due/tre anni sono serviti ad imparare alcuni trucchetti. Sono soddisfatto di questa stagione perché non è facile per un giovane giocare così in un top club. Sicuramente i tifosi e il suo amore per il club hanno contribuito alla crescita. Accordo Inter-Standard Liegi? Non so se stanno cercando l’intesa, ma noi speriamo che questo possa accadere”.

Foto Twitter Vanheusden