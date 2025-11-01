Vandeputte: “Sconfitta che fa male. Ma gli applausi ci rendono orgogliosi”

02/11/2025 | 00:04:44

Jari Vandeputte, attaccante della Cremonese, ha parlato a Sky dopo il ko contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Una sconfitta fa sempre male, però anche questa sera possiamo essere orgogliosi della prestazione che è stata fatta. Soprattutto perché prendere gol così dopo due minuti, in un modo un po’ sfortunato, ovviamente cambia un po’ la partita. Quindi nonostante il goal dopo due minuti, abbiamo comunque fatto un buon primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo pressato un po’ di più, ci abbiamo provato fino all’ultimo di pareggiare. Siamo riusciti a fare un gol ma non il secondo. Ma è stata una buona prestazione, quindi contenti non siamo, la sconfitta fa male, però la prestazione c’era”.

