Vandeputte: “Non guardiamo la classifica. L’obiettivo è salvarci”

20/10/2025 | 23:15:34

Jari Vandeputte, attaccante della Cremonese, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Udinese.

Le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata gara dura. Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se nel secondo tempo abbiamo concesso un po’ troppo penso che abbiamo fatto comunque una bella partita”.

Cosa ha chiesto Mister Nicola a lei e a Bondo? “Di pressare forti e alto. Quello siamo riusciti a farlo nel primo tempo, meno nel secondo ma ci sta. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere i tre punti”.

La classifica la guardate? “La classifica non la guardiamo, pensiamo di partita in partita tanto sappiamo qual è il nostro obiettivo”.

Foto: X Cremonese