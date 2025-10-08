Vandeputte: “In Serie A ogni minimo errore lo paghi. Contenti di queste prime partite”

08/10/2025 | 19:30:21

Jari Vandeputte, giocatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento dei grigio rossi.

Queste le sue parole: “Il debutto? Sicuramente positivo, anche a livello di risultati: ad eccezione dell’ultima sfida nella quale abbiamo affrontato una squadra molto forte che però conosciamo tutti. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Il debutto in Serie A, come sta procedendo: “Mi sto trovando bene, sto vivendo ancora un periodo di adattamento perché il livello è alto ma ho visto che posso dare il mio contributo e ne sono contento. Continuerò a dare il massimo per fare del mio meglio per la squadra”

Agendo da mezzala, sono cambiati i compiti con il salto di categoria? Vandeputte risponde: “Le avversarie sono di un altro livello e quindi è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione: solo così si possono evitare errori che in Serie A si rischiano di pagare subito. Per questo è fondamentale dare il massimo in ogni partita”.

La Cremonese, quando è salita in A, ha cambiato stile di gioco: “Il gioco è diverso, ma lo è anche l’obiettivo: l’anno scorso puntavamo ai primi posti, mentre quest’anno puntiamo alla salvezza. Per raggiungere questo obiettivo il prima possibile è cambiato il modo in cui affrontiamo le partite, ma ciò che resta fondamentale è lottare per conquistare punti preziosi. Io mi trovo bene anche in questo sistema, servono più sacrifici in fase difensiva ma senza di quelli non si va da nessuna parte. Continuiamo così per ottenere punti importanti”.

