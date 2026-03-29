Vandeputte: “Condivido le idee di Giampaolo, mi può aiutare a crescere ancora”

29/03/2026 | 19:30:54

Vandeputte ha parlato dell’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese nel corso di una intervista concessa a CR1: “Mi piacciono molto le idee che ha il mister, personalmente le condivido. Io sono convinto che come giocatore mi possa far crescere e mi possa aiutare a fare ancora meglio in questa categoria. È giusto festeggiare una vittoria, però sappiamo che ci sono altre otto finali, otto partite che vanno giocate. Sono fondamentali per noi. Abbiamo festeggiato un po’ nello spogliatoio dopo la partita di Parma, ma poi subito dopo abbiamo portato la testa alla prossima partita”.

foto x cremonese