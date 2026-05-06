Van Wolfswinkel si ritira a 37 anni: “Inizio un nuovo capitolo, ma non dico addio al calcio”

06/05/2026 | 21:00:15

Van Wolfswinkel si ritira a 37 anni, l’ex giocatore di Sporting Lisbona, Basilea e Betis, negli ultimi cinque anni ha giocato con il Twente. L’annuncio sui social: “Dopo 18 anni ai massimi livelli, arriva un momento in cui senti che può bastare così. Quello che era iniziato come un sogno è diventato una vita. Una vita fatta di disciplina, sacrifici, grandi momenti ma anche difficoltà che mi hanno reso più forte. Ho dato tutto, in ogni allenamento e in ogni partita, sempre con il sorriso. Sono grato ai miei compagni, agli allenatori, alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto. È il momento di iniziare un nuovo capitolo, una nuova sfida fuori dal campo. Non dico addio al calcio, ma solo alla mia carriera da professionista”.

foto sito twente