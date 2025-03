Van Persie: “Sarà la prima in Champions da allenatore. Non vedo l’ora. Inter molto forte”

Robin Van Persie, allenatore del Feyenoord, è pronto all’esordio in Champions, domani sera contro l’Inter.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Quando abbiamo visto quel gol in trasferta a Milano, abbiamo fatto tutti un salto in aria, è stato un momento meraviglioso per il Feyenoord”.

In Eredivisie la situazione è dura, ma nella Champions League c’è magia. Come se lo spiega? “Ospitare il Bayern in casa, per esempio, è magia. Questa è la magia di De Kuip. La differenza? Domani proverò questa esperienza. Non vedo l’ora, sarà la mia prima volta in Champions League come allenatore. I miei giocatori sono in buona forma, sono pronti”.

Quanto cambia, a livello di tensione, da giocare ad allenare?

“È un mondo completamente diverso. Come giocatore, la cosa più importante è mantenersi in forma e fare bene in campo. Come tecnico devi gestire tutti questi processi contemporaneamente e ti trovi in ​​molti mondi diversi nello stesso giorno”.

Era in campo nel 2002, quando batteste l’Inter anche grazie al suo contributo.

“Allora la fortuna era dalla nostra parte”.

De Vrij sarà un avversario, che ricordo ha di lui come giovane giocatore?

“Ricordo che quando arrivò era un ragazzo molto desideroso di imparare. Voleva sapere delle partite che avevo giocato e come avevo affrontato certe situazioni”.

Foto: sito Feyenoord