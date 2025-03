Van Persie: “Inter troppo forte. Il rigore del 2-1 molto dubbio”

Robin Van Persie, allenatore del Feyenoord, in conferenza stampa ha commentato la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Con un buon sentimento, i giocatori hanno lavorato tantissimo e hanno difeso bene, sia con la difesa alta che bassa. Qualche momento doveva andare meglio, ma abbiamo giocato con una squadra fortissima e quando iniziano a pressare è veramente difficile. Non è mai bello subire un gol così presto, anche i nostri tifosi li abbiamo sentiti durante tutta la partita e ci hanno supportato: i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano e non posso chiedere di più”.

Sull’1-1 ci avete creduto: “Sì, e anche i giocatori. È ottimo quando riesci a pareggiare, anche se poi avremmo dovuto segnare due gol. È stato un peccato subito dopo l’intervallo subire gol, è un rigore dubbio che forse è stato dato troppo facilmente”.

A proposito, cosa ne pensa? “Non mi pare ci sia stato contatto, il difensore fa un errore ma i giocatori possono sbagliare. Giocare la palla è quello che chiedo, non mi arrabbio per questo”.

Avete avuto delle occasioni: “Sì, peccato. Anche nel primo tempo Bueno ha avuto un paio di occasioni, idem Hancko e Hadj Moussa. I giocatori dell’Inter si buttano davanti alla palla: mi piace tantissimo, è veramente una squadra forte”.

Avete subito un gol all’inizio come a Rotterdam.

“Non posso dire niente alla squadra, hanno passato palla a Thuram e avevamo studiato le loro qualità: andare negli spazi e correre in avanti è il loro gioco. Analizzeremo di nuovo i video, speravamo non succedesse, però nel loro gioco succede tante volte. Thuram si è liberato bene, l’hanno raddoppiato ma ha fatto un tiro fantastico. Ha fatto un gran gol”.

Vuole giocare un calcio offensivo ma non avete ancora segnato su azione dal suo arrivo. “No, ma creiamo occasioni e quei gol arriveranno”.

