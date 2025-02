Van Persie: “Il mio legame con il Feyenoord è speciale, non vedo l’ora”

Robin van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord. A comunicarlo è stata la società olandese tramite una nota ufficiale sul proprio sito. L’ex attaccante è pronto ad intraprendere questo nuovo percorso in un club molto speciale per lui. A rilasciare le prime dichiarazioni, infatti, è stato proprio l’olandese: “Tutti sanno quanto sia speciale il mio legame con il Feyenoord. Non vedo l’ora, insieme a uno staff forte, di lavorare con il gruppo giocatori, giocando partite e ottenendo successi insieme”.

FOTO: X Feyenoord