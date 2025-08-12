Van Persie: “Fenerbahce pericoloso solo nelle ripartenze, ma noi siamo stati imprecisi”

12/08/2025 | 22:06:36

Il tecnico del Feyenoord Robin Van Persie si è espresso in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Fenerbahce: “Siamo stati disattenti nel possesso palla e non abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni. Abbiamo avuto molte possibilità, ma siamo stati troppo imprecisi nel finalizzare. In difesa siamo stati solidi, ma abbiamo fatto scelte sbagliate con la palla. In questo non siamo stati abbastanza decisi. Il Fenerbahce è stato pericoloso solo nelle ripartenze, quando abbiamo commesso noi degli errori. Non è che abbia segnato su azioni particolarmente belle. Anche nel secondo tempo c’era sempre spazio nei cambi di fascia”.

FOTO: X Feyenoord