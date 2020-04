Van Persie: “Deluso dal comportamento di Gazidis all’Arsenal, andai via per colpa sua”

Robin Van Persie attacca Ivan Gazidis. In una intervista a High Performance Podcast l’attaccante olandese ha parlato del suo addio dall’Arsenal e del rapporto con l’attuale dirigente del Milan: “L’addio all’Arsenal? Sono stati loro a non offrirmi un nuovo contratto. Se qualcuno mi proverà il contrario, gli darò un milione di euro. Ci sono stati altri episodi con Gazidis, il modo in cui si è comportato e come ha gestito l’intera situazione. Ero deluso dal suo comportamento. Pensavo che l’Arsenal potesse migliorare in sette punti e per farlo dovevano occuparsene subito. Ivan non era d’accordo con nemmeno uno di quei punti. E ci sta, ma questo più la mancata offerta di rinnovo mi fecero capire che non ero più utile lì”.

Foto: Twitter ufficiale Milan