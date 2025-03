Van Persie: “C’è sempre una speranza, anche se la gente crede sia molto piccola”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Feyenoord, Robin Van Persie, ha così parlato alla vigilia della sfida di ritorno contro l’Inter:”È il bello dello sport, del calcio. C’è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola. Paixao? È un peccato, ha avuto un problemino: può sempre succedere. Non parto dalla mia esperienza, ci sono tanti esempi di squadre che hanno sorpreso. Vorremmo sorprendere anche noi, il sentimento è un po’ che sia impossibile ma non credo sia vero: avremo le nostre occasioni e dovremo essere forti. Dobbiamo pensare a quello che possiamo influenzare noi, possiamo prepararci al meglio”.

Poi ha proseguito: “Noi ci siamo allenati sabato e domenica. Ho visto la partita col Monza, è l’Inter che conosciamo: è bello vederla giocare, fa sempre ottime cose in attacco, in difesa, in transizione. È una grande sfida, ma avremo delle chance: loro hanno il loro modo di giocare e funziona molto bene, ma anche contro una squadra molto forte avremo sempre delle occasioni e abbiamo studiato dove possono arrivare”.

Sull’impresa da fare: “Prima di tutto, non seguire la stampa. Non aiuta: vuole far credere che è già persa questa partita, e invece dobbiamo ancora giocarla. È una grandissima sfida e lo sappiamo: non dico che vinceremo sicuramente, ma dovete capire che daremo di tutto e ci crediamo alla rimonta. Possiamo fare un miracolo, è il bello dello sport: è per questo che siamo tutti qui e che domani 4.600 tifosi verranno da Rotterdam”.

Sul rinvio delle gare in Olanda: “È stato un bene non aver dovuto giocare sabato o domenica. È una regola della federazione olandese, se in Italia non è possibile non ha niente a che fare con noi”.

Sui due gol subiti dall’Inter contro il Monza: “Beh, in Champions ne hanno subito solo uno. Abbiamo visto la partita e ci siamo preparati, senza fare cose diverse dal solito. Abbiamo studiato ogni punto dell’Inter, ma anche di noi stessi: siamo focalizzati sulle nostre occasioni. Come gioca l’Inter si sa, ma anche loro ogni tanto lasciano degli spazi e lì dobbiamo essere bravi noi. Anche contro di noi l’Inter ha avuto qualche occasione, noi una o due: contro queste squadre così forti è importante segnare, l’abbiamo visto con il Milan. In quella partita il Feyenoord ha avuto difficoltà, ma poi serve anche che la gara giri dalla nostra parte. A Rotterdam non è successo”.

