Van Persie: “Avevo un accordo con la Juve. Poi l’Arsenal fece saltare tutto”

Robin Van Persie, ex attaccante olandese, ha parlato all’Effe Relativeren Podcast dove ha raccontato un vecchio retroscena di mercato.

Queste le sue parole: “Un giorno il presidente dell’Arsenal mi fece vedere il bilancio del club – era davvero positivo. Io dissi che non me ne fregava nulla, che volevo vincere la Premier League. Volevo lasciare l’Inghilterra: trovammo un accordo con la Juventus, ma l’Arsenal fece saltare tutto. Così decisi di andare al Manchester United: volevo vincere”.

Foto: twiter United