Van Persie: “Adesso vi spiego come Van Gaal mi ha cacciato dal Manchester United”

Dopo i Mondiali di Brasile 2014, Louis Van Gaal è passato dall’essere CT della Nazionale olandese ad essere allenatore del Manchester United. Qui, ha trovato Robin Van Persie, stella della sua Nazionale, che, tuttavia, ha lasciato i Red Devils dopo una stagione deludente per entrambi: “Dopo il primo anno, ho avuto una conversazione con Van Gaal e ha detto ‘Robin, le nostre strade si separeranno. Sono l’allenatore, tu sei il giocatore e devi andare. Il tuo tempo è passato.’ – ha raccontato a Voetball – Ho risposto che avevo ancora un contratto, ma Van Gaal ha detto che Non gli importava. Era implacabile. Aveva visto arrivare qualcosa del genere, ma non si aspettava che fosse così brutale. Dopo un messaggio del genere molte cose ti passano per la testa. Avevo ancora un contratto, la mia famiglia era felice in Inghilterra e eravamo stati lì per 11 anni all’epoca. Era la sua opinione, ma avevo un contratto ed ero felice in Inghilterra. Poi mi sono alzato, gli ho stretto la mano e me ne sono andato. Quando è iniziata la preseason non mi è stato permesso di partecipare alle partite undici contro undici. Poi mi davano una palla e mi dicevano di fare da solo. Cerchi di rimanere calmo. Forse sarebbe stato bello se avessi potuto parlare con qualcuno al di fuori della mia cerchia, ma ero troppo testardo per quello, così decisi di andare al Fenerbahce.”